Casa Albă avertizează că „am ajuns într-un moment în care Rusia ar putea lansa un atac asupra Ucrainei în orice moment”

13:50

Discursul lui Robert Lewandowski după ce a primit trofeul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător din 2021 Robert Lewandowski (33 de ani, Bayern) a fost marele câștigător de la gala FIFA The Best, în cadrul căreia s-a decernat premiul pentru cel mai bun jucător al anului, dar nu numai. Atacantul a concurat în finala pentru marele premiu cu Lionel Messi (34 de ani, PSG) și Mohamed Salah (29 de ani, Liverpool), pe care a reușit să îi învingă. Lewandowski a fost pus pe locul 1 și de Cristiano Rona...