Spînu: „Gazprom” să vină cu soluții

Într-un singur an, prețul la carburanți, în Moldova, a crescut cu aproape 5 lei. Dacă pe 17 ianuarie 2021, benzina A95 costa 17,75 lei, astăzi carburantul a ajuns la un preț de 22,15 lei sau cu 4,40 lei mai mult. Acum un an, motorina se vindea cu 14,45 lei, sau cu 4,6 lei mai ieftină decât azi, când prețul s-a ridicat la 19,05 lei.