În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1783 de persoane cu Covitd

Povestea bătrânei în vârstă de 83 de ani, dintre care aproape 50 i-a dedicat sistemului medical, a impresionat lumea! Reportajul din campania ”Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu” a mobilizat zeci de oameni cu inimă mare și a schimbat viața Elenei Musteață. Acum, femeia are de-ale gurii pentru doi ani înainte, o mașină de spălat, pe care și-o dorea demult, un televizor și bani de la partenerul campaniei, care an de an este alături de noi. Iar o moldoveancă stabilită în străinătate îi va achita facturile pentru un an înainte.