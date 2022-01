LIVE // Conferință de presă susținută de prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari

12:00

La un an după învestirea sa, preşedintele american Joe Biden a reuşit să acumuleze imense frustrări în toate planurile în legătură cu care a făcut promisiuni: economia, politica externă, lupta împotriva pandemiei şi divizările politice, scrie marţi AFP, care face un tur de orizont al primului an de mandat al preşedintelui american. COVID-19. Timp de câteva […] Articolul SUA: Un an de mandat Biden – puţine reuşite, multe frustrări apare prima dată în SafeNews.