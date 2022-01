Curtea Constituțională nu a admis sesizarea care vizează Convenția de la Istanbul

17:50

Un lot de 14 400 de doze vaccin Vaxzevria împotriva COVID-19, produs de AstraZeneca, a fost livrat în Republica Moldova și recepționat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Dozele au fost donate prin intermediul platformei COVAX și vor fi distribuite proporțional în toate centrele de vaccinare din țară, transmite IPN.