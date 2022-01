Pompierii din cadrul DSE Orhei au intervenit săptămâna trecută la lichidarea mai multor incendii

13:00

Mai multe persoane au fost documentate, pe parcursul lunilor septembrie-octombrie curent, de CNA și procurorii anticorupție, fiind bănuite de organizarea unei scheme infracționale, prin intermediul căreia obțineau venituri ilicite. Este vorba despre angajați ai oficiilor cadastrale din cadrul Agenției Servicii Publice, brokeri imobiliari și ipotecari, persoane fizice și juridice, care, în complicitate cu un fost ...The post Treisprezece persoane au fost reținute pentru organizarea unei scheme de corupție la eliberarea actelor cadastrale first appeared on Radio Orhei.