Topul celor mai bine plătite locuri de muncă vacante în luna ianuarie

15:10

Agenția Națională de Sănătate Publică a actualizat indicatorii de incidență COVID-19 în raioanele R. Moldova. Astfel municipiul Chișinău și raionul Ialoveni revin sub cod roșu de alertă. Sub cod galben rămân doar: UTA Găgăuzia, raionul Basarabeasca, Dondușeni, Fălești, Nisporeni, Șoldănești. Restul raioanelor sunt sub cod portocaliu. Articolul COVID-19: Chișinău și Ialoveni revin sub COD ROȘU de alertă. Care este situația în celelalte raioane apare prima dată în SafeNews.