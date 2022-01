În Chișinău, copiii ar putea fi testați la COVID chiar în școli sau grădinițe

17:50

Restricțiile dure printre care obligativitatea prezentării certificatului COVID-19 în localuri, cluburi de sport sau săli de concerte revin. Asta, după ce capitala a intrat de astăzi sub Cod Roșu de coronavirus. Sub același grad de pericol se află și raionul Ialoveni. Numai 5 raioane din țară și UTA Găgauzia rămân sub Cod Galben, iar restul țării este portocalie.