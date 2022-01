Cel puțin 12 oameni au murit după un cutremur care s-a produs în Afganistan

16:10

Societatea moldovenească trebuie să înțeleagă că Republica Moldova se află într-o criză energetică, în una foarte complicată, dar este o criză care nu este provocată de autoritățile Republicii Moldova, a declarat expertul permanent al proiectului, Igor Boțan, la dezbaterea publică pe tema „Criza energetică văzută de la guvernare, din opoziție și din societate. De ce fiecare parte se comportă așa cum se comportă?”, organizată de IPN. Igor Boțan are convingerea că actuala guvernare, cu toate hibele pe care le are, are potențial să învețe și să se ridice la înălțimea așteptată de cetățeni. Pentru aceasta e necesar și suficient ca să rămână fermă în politicile sale în ceea ce privește vectorul de integrare europeană a Republicii Moldova.