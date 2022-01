Magistrații din România sunt îngrijorați de atacul SIS asupra judecătorilor moldoveni

13:30

Într-un singur an, prețul la carburanți, în Moldova, a crescut cu aproape 5 lei. Dacă pe 17 ianuarie 2021, benzina A95 costa 17,75 lei, astăzi carburantul a ajuns la un preț de 22,15 lei sau cu 4,40 lei mai mult. Acum un an, motorina se vindea cu 14,45 lei, sau cu 4,6 lei mai ieftină [...]