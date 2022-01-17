Почти 400 человек за минувшие сутки сделали прививку от коронавируса

Новости Приднестровья, 17 ianuarie 2022 11:10

На сегодняшний день в наличии есть препараты Moderna, Sinovac и «Спутник V»

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