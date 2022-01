Igor Dodon: Pensionarii, persoanele cu dizabilități, familiile cu mulți copii să primească un ajutor suplimentar de la stat de 2 mii de lei în perioada crizei energetice

09:50

Alexandr Slusari, ex-vice-președintele Parlamentului, lider PPDA: Am avut un gram de speranță și am așteptat ieri ca domnul Spînu să demisioneze. Să conștientizeze că oferă grupărilor politico-criminale un bun prilej pentru atac și destabilizare a situației, să recunoască că a comis mai multe greșeli și să plece. Din păcate, discipolul lui Filat continuă să îndruge [...]