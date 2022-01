Radu Albot s-a calificat în turul doi al turneului de la Australian Open

15:45

Jamie Dornan, actorul care a jucat rolului lui Christian Grey din pelicula "Fifty Shades of Grey", a dezvăluit că se afla în carantină, într-un hotel din Australia, în timp ce tatăl tău era răpus de Covid. Dornan a declarat într-un interviu recent că 2021 a fost cel mai greu an al vieții sale, relatează The Guardian.