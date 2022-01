1039 cazuri de COVID-19, raportate în ultimele 24 de ore

12:00

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă în mod repetat cetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19. Șefa statului și-a administrat a treia doză, booster, inclusiv și pentru că este îngrijorată de evoluția pandemică la nivel global. Doar săptămâna trecută, un milion de oameni se îmbolnăveau în fiecare zi de COVID, varianta...