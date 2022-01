Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană: Sferele de influenţă nu mai au ce căuta pe continentul nostru.

13:00

Doar prin consolidarea comunității culturale putem contribui la evoluția noastră ca o societate cu valori comune. Or, cultura nu are hotare, nu are un tratat sau contract. Pentru a se dezvolta, cultura naționala are nevoie de sprijin din partea statului, dar și a oamenilor, a declarat premierul Natalia Gavrilița, în contextul Zilei Naționale a Culturii, transmite IPN.