Novak Djokovic a fost expulzat din Australia

CNN: Rusia pregătește acte de sabotaj în Ucraina, pentru a justifica o invazie Statele Unite au informații că Rusia a pregătit un grup de agenți pentru a desfășura o operațiune sub acoperire în estul Ucrainei, în încercarea de a crea un pretext pentru o invazie, relatează CNN, care citează, vineri, sub anonimat, un oficial american. SUA ar avea dovezi că agenții au fost antrenați pentru război urban și pentru folosirea de explozibili, scopul fiind de a comite acte de sabotaj împotriva înseși for...