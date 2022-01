Omicron a ajuns și la Beijing. Ce măsuri au luat autoritățile înainte de Anul Nou chinezesc și de Jocurile Olimpice

08:40

În primele 11 luni ale anului trecut, în țară s-au produs circa 2 300 de accidente rutiere. În urma acestora, 234 de persoane și-au pierdut viața, iar altele circa 2 600 au fost traumatizate. Mai bine de jumătate din accidente s-au produs din cauza vitezei neadecvate. Într-un răspuns pentru IPN,...