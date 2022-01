Alimente sănătoase pentru buna funcționare a ficatului

02:00

Cancerul pulmonar este definit ca fiind o reproducere necontrolata a unor celule anormale in interiorul plamanului. Celulele canceroase se vor grupa si vor forma o tumora pulmonara. Daca celulele canceroase se separa si trec in circulatia sanguina si limfatica, acestea pot ajunge si in alte zone ale organismului formand metastazele.Aceasta forma de cancer este o forma destul de agresiva, cu o