Costiuc susține că în spatele reținerii sale ar fi Viorel Morari: „Am rămas om liber și în pușcărie, și în izolator”

CEC Bank lansează creditul imobiliar Casa Mea Verde destinat achiziţionării sau construirii de locuinţe eficiente energetic, cu o dobândă de la 3,37% pe an, redusă cu 0,1 puncte procentuale faţă de dobânda standard şi fără comision de analiză. O locuinţă eficientă energetic poate reduce la jumătate cheltuieli de încălzire faţă de o locuinţă veche, spun …