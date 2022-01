Citiți în curând o analiză EXCLUSIVĂ a experților politici internaționali

09:20

După presa a duduit în ultimele zile despre Maia Sandu și dorințele ei, astăzi, președinta s-a adus aminte că în lume este criză de gaze și a decis să convoace Consiliul Suprem de Securitate. Cel puțin aceste concluzii putem face din cadrul unui comentariu postat de primarul general Ion Ceban. „În ultimele zile tot urmărim [...]