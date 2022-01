Avocatul lui Vasile Costiuc a cerut recuzarea judecătorului

10:30

Ucraina nu va putea adera la NATO în viitorul apropiat. Această opinie a fost exprimată joi de editorialiștii The New York Times.În opinia lor, aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică este împiedicată de mai multe motive, dintre care unul este incertitudinea membrilor NATO europeni cu privire la intrarea țării în alianță, care, avînd în vedere necesitatea unui consens în acceptarea unui no