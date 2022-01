O nouă intervenţie SMURD: Un bărbat, transportat de la Chişinău la Bucureşti

11:00

Pentru a da un impuls și mai mare cooperării comercial-economice dintre Republica Moldova și România, este nevoie să îmbunătățim infrastructura. Declarația a fost făcută de Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București. În cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, diplomatul s-a referit la construcția podurilor care vor conecta Republica Moldova de România. „Autoritățile noastre deja au trimis proiectele de acorduri pentru reconstrucția podului de la Galați-Giurgiulești și construirea podului Ungheni-Ungheni, care ne va lega de Autostrada Unirii. Aceste acorduri se analizează aici, la București, și sperăm că în viitorul apropiat aceste două documente importante vor fi semnate și atunci vom putea demara lucrările tehnice pe parcursul acestui an. Lucrurile nu stau pe loc, așa cum afirmă unii experți de la Chișinău, se lucrează, subiectul este în permanentă atenție în ambele capitale”, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la București pentru Europa Liberă. Fiind întrebat cum vede dezvoltarea cooperării economice dintre Republica Moldova și România, Victor Chirilă a precizat că „pentru a da un impuls și mai mare cooperării noastre comercial-economice, este nevoie să îmbunătățim infrastructura de transport, a drumurilor, podurilor și, de asemenea, să eficientizăm lucrul vămilor”. „Nu întotdeauna suntem mulțumiți de activitatea lor, de felul în care are loc fluxul mărfurilor și al pasagerilor, de aceea se lucrează în prezent, a fost inițiat un proiect de modernizare a vămilor noastre de la Albița și Leușeni, de la Giurgiulești și de la Sculeni. Deci, toate aceste vămi urmează să fie modernizate pe parcursul acestui an, astfel încât în 2023 deja să avem o infrastructură de calitate, de care să beneficieze cetățenii noștri și întreprinderile din ambele țări”, a mai spus ambasadorul Republicii Moldova la București. De asemenea, Victor Chirilă a vorbit și despre dorința unor companii din România de a investi în Republica Moldova, dar și despre necesitatea realizării unor reforme la Chișinău. „Ne propunem pe parcursul acestui an să mobilizăm, de exemplu, antreprenorii noștri care sunt investitori importanți în economia României, să-i încurajăm să se asocieze, astfel încât vocea lor să fie auzită mai bine și ascultată mai bine aici, în România. De asemenea, ne propunem să îmbunătățim contactele noastre cu mediul de afaceri românesc care are interese pentru a investi în țara noastră. De exemplu, în domeniul energetic există companii care ar dori să investească, dar desigur este nevoie ca legislația noastră să fie predictibilă, este nevoie ca potențialii investitori să fie siguri că nu vor fi șantajați de funcționari corupți etc., etc. Deci este nevoie și de anumite reforme acasă, astfel încât să dăm acel nivel de încredere de care au nevoie investitorii din România. E important, de exemplu, să atragem investitorii români în sectoarele strategice ale economiei R. Moldova, precum ar fi sectorul energetic, de exemplu, o oportunitate ar fi privatizarea rețelelor de nord ale R. Moldova. De asemenea – de ce nu? – în telecomunicații sau, bunăoară, în domeniul de furnizare a gazelor naturale, astfel încât să avem o mai mare competiție în domeniul furnizării gazelor naturale în R. Moldova și acest sector să nu fie dominat de Moldovagaz”, a afirmat ambasadorul R. Moldova în România. Articolul Ambasadorul Victor Chirilă, detalii despre construcția podurilor care vor conecta Republica Moldova de România apare prima dată în InfoPrut.