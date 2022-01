BNM majorează rata dobânzii la credite și depozite. Măsurile aplicate pentru diminuarea presiunii inflaționiste

13:00

Hainele pe care le purtăm vorbesc despre personalitatea pe care o avem și despre cine suntem. Dacă oamenii de rând își pot alege ținutele după bunul plac, demnitarii de stat sunt limitați în alegeri de un protocol vestimentar pe care trebuie să-l respecte. În cazul bărbaților situația este mai simplă: cămașa, cravata, sacoul și pantalonii fiind piesele de rezistență care nu suportă prea mari modificări, indiferent de tipul evenimentului la care trebuie să ajungă. La femei, însă, lucrurile se complică, întrucât doamnele nu trebuie doar să poarte niște haine, ci și să comunice prin intermediul alegerilor vestimentare pe care le fac. În condițiile în care în ultimii ani numărul femeilor care ajung în funcții de conducere este din ce în ce mai mare, am decis să analizăm, din perspectiva protocolului vestimentar, cât de corect se îmbracă actorii politicii din Republica Moldova. Pentru că ne-am dorit să avem o abordare cât mai obiectivă, am exclus din analiza noastră factorul uman și am studiat normele protocolului vestimentației politice direct din sursele teoretice. Am consultat atât manuale scrise de specialiștii moldoveni, cât și manuale internaționale de protocol vestimentar.