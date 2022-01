Andrei Spânu, precizări cu privire la prețul gazului: „Suntem într-o criză energetică pe care o vom depăși cu capul sus”

11:10

GLAVAN – Actul 1. Un concert cu muzică ce te duce în locuri în care nu ai fost niciodată, pe 15 ianuarie, la Chișinău Începe anul cu un tumult de emoții! Pe 15 ianuarie, ora 19.00, la Teatrul „Luceafărul”, interpretul Andrei Glavan va susține un concert de zile mari. „Eu de mic am visat să cânt, să scriu muzică și s-o împart cu oamenii! Desigur, am visat și să fiu cosmonaut, inventator sau caratiST! Și chiar am încercat, God only knows! Daaar, de tine nu poți fugi, și dacă ești norocos, nici de...