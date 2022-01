Precizările ministrului Andrei Spînu cu privire la prețul de import al gazelor naturale

15:30

Toată noaptea, dar și la această oră oamenii muncesc la deszăpezirea străzilor și trotuarelor, curților de bloc, parcurilor, acceselor, străzilor secundare, în stații și spre suburbii. Ion Ceban spune că a văzut video publicat ieri pe rețele de socializare și a solicitat să se afle cine a curățat drumul până în poarta Primului-ministru, iar alte [...]