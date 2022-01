Expoziția unei pictorițe din România, vernisată la Chișinău

21:40

Sectorul Poliției de Frontieră Stânca din România va achiziționa o aeronavă fără pilot pentru a supraveghea granița cu Republica Moldova. Drona, care va putea fi ridicată la 2 500 de metri altitudine, ar urma să fie asigurată prin intermediul proiectului european „STÂNCA COSTEȘTI - Capacity building for border police cooperation in the area of Stânca Costești”, finanțat de către Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun România-R. Moldova 2014-2020, transmite presa de la Chișinău cu referire la Radio România. Necesitatea unei asemenea achiziții rezidă din faptul că, odată cu trecerea timpului, fenomenul infracțional se dezvoltă, utilizând aparaturi/tehnici moderne (drone, ambarcații dotate cu motoare puternice etc.), iar tehnica de supraveghere deținută în prezent de oamenii legii trebuie completată cu noi sisteme de supraveghere care să poată îndeplini, în condiții de siguranță și cu maximă eficiență, misiunile specifice. Articolul O aeronavă fără pilot la Prut. Obiectivul pentru România și Republica Moldova apare prima dată în InfoPrut.