VIDEO Ultima oră! Vasile Costiuc a declarat 72 de ore de greva foamei! Avocatul spune de ce este învinuit acesta

17:50

Îmi depun demisia din cauza tuturor presiunilor politice la care am fost suspus în ultima perioada. Am venit aici pentru a munci, nu pentru a face politică. Am venit pentru a arăta rezultate frumoase, dar nu pentru a fi implicat în jocuri murdare care nu își au locul, a declarat Sergiu Ceban în cadrul unui […] Articolul VIDEO ALERTĂ! Directorul INFOCOM, Sergiu Ceban, și-a dat demisia: Am fost implicat în insinuări nefondate apare prima dată în Realitatea.md.