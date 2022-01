Directorul întreprinderii INFOCOM, Sergiu Ceban și-a dat demisia

10:50

Ion Chicu: Ieri, Republica Moldova a împlinit o jumătate de an de „vremuri bune” aduse de „oameni buni”. O jumătate de an, în care țâfna Maiei a dictat mersul lucrurilor în țară. O jumătate de an, în care majoritatea moldovenilor cu capacitare elementară de a vedea treaz lucrurile au înțeles ce prezintă în realitate acest [...] Articolul Ieri, Republica Moldova a împlinit o jumătate de an de „vremuri bune” aduse de „oameni buni” apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.