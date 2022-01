„Cartea Neagră a risipei banilor publici” 2021, distribuită în întreaga țară

10:40

Patru redacții media regionale vor beneficia în 2022 de susținerea Fondului de asistență tehnică și îmbunătățiri IT, creat de Asociația Presei Independente (API) și FOJO Media Institute (Suedia). La sfârșitul anului 2021, API a desfășurat cea de-a doua etapă a concursului de granturi mici pentru dezvoltarea capacităților tehnice ale instituțiilor mass-media regionale independente. Posturile de televiziune Studio-L din Căușeni, Sor TV din Soroca, Albasat TV din Nisporeni și postul regional de radio Eco FM sunt redacțiile beneficiarele din acest an ale Fondului de asistență tehnică și îmbunătățiri IT. Concursul de granturi a fost deschis tuturor instituțiilor mass-media regionale independente, în total au fost depuse 14 dosare. Directorul executiv API, Petru Macovei spune că alegerea nu a fost ușoară: „Am primit dosare interesante, cu abordări inovative privind dezvoltarea tehnică și IT a redacțiilor regionale, corespunzător alegerea a fost complicată. Au fost selectate redacțiile care au argumentat cel mai bine activitățile și impactul lor asupra comunităților locale”.Redacțiile selectate vor primi din Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT câte un grant de până la 2200 Euro, iar resursele vor fi destinate dezvoltării capacităților tehnice ale redacțiilor regionale și anume: consultanță și asistență tehnică pentru îmbunătățiri IT (servicii de programare și dezvoltare IT,…