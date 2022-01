De dragul socrului a sărit peste ANI. Un inspector vamal din nordul republicii a încălcat procedura

19:40

„Merci! Спасибо! Mulțumesc! Thank you very much! Dziękuję! Grazie! Дякую! Díky! Danke schön!” Astăzi este Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc“, celebrată anual încă din anul 1984 pe data de 11 ianuarie. Este cuvântul ce simbolizează respect, prețuire și recunoștință, dar pe care adesea uităm să îl folosim.  Astăzi aveți un motiv în plus de […]