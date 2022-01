Din ce motiv Polonia urmează să plătească Uniunii Europene amenzi de 70 de milioane de euro

13:10

Fără permis, sub influența alcoolului, cu viteză excesivă, antecedente penale și dat în căutare. Un tânăr originar din raionul Dubăsări s-a crezut în „Fast and Furious" pe străzile capitalei. Polițiștii au avut parte de o adevărată urmărire începută din sectorul Ciocana și dusă la bun sfârșit pe o stradă din sectorul Buiucani, din cauza unui …