Un mod inedit de a găti creveți. Rețetă cu sos cremos de unt și usturoi

10:50

Louis Vuitton vă oferă cadoul timpului – un ceas Tambour Horizon Light Up foarte elegant, avansat din punct de vedere tehnic și cu aspect uimitor. Ceasul este rezultatul fuziunii ceasului Tambour Street Diver cu difuzoarele uimitoare Horizon Light Up de la Louis Vuitton. Tambour Horizon Light Up Timepiece este incredibil de atrăgător. Ecranul circular de […]