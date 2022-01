video | „Fast and Furious” pe străzile capitalei! Un tânăr beat, fără permis și cu viteză excesivă, reținut cu greu de către polițiști

Fără permis, sub influența alcoolului, cu viteză excesivă, antecedente penale și dat în căutare. Un tânăr originar din raionul Dubăsări s-a crezut în „Fast and Furious” pe străzile capitalei. Polițiștii au avut parte de o adevărată urmărire începută din sectorul Ciocana și dusă la bun sfârșit pe o stradă din sectorul Buiucani, din cauza unui … Articolul video | „Fast and Furious” pe străzile capitalei! Un tânăr beat, fără permis și cu viteză excesivă, reținut cu greu de către polițiști apare prima dată în ZUGO.

