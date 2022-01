Mierea din Republica Moldova cucerește piețele din Canada și SUA

17:20

Depistarea unei anumite variante a Covid-19 are loc prin secvențiere și costă bani. Spre exemplu, o secvențiere pentru depistarea tulpinii Omicron costă în jur de 2 mii de euro. În plus, procesul este unul de durată. Despre acest lucru a menționat directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Nicolae Jelamschi, în cadrul unei conferințe de presă, care a fost susținută marți, 11 ianuarie 2022, când am aflat și că, în Republica Moldova, sunt 16 cazuri de infecție cu Omicron.