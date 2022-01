Andrei Spînu e gata să-și dea demisia: Nu e o problemă acest lucru

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, susține că nu are vreo problemă cu faptul de a-și da demisia din funcție și că ceea ce-și dorește în situația actuală de criză este depășirea acesteia, informează Realitattea.md. „Cei care mi-au urmărit activitatea politică cunosc, deși nu mă consider mare politician, de fiecare dată am renunțat la […] Articolul Andrei Spînu e gata să-și dea demisia: Nu e o problemă acest lucru apare prima dată în Realitatea.md.

