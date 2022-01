Apocalipsa gazieră. Tariful ar putea crește până la 14,7 lei, dacă prețul de achiziție rămâne neschimbat

00:00

Ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu a declarat în cadrul emisiunii “Puterea a patra” de la N4, că Guvernul Gavrilița are mandatul de încredere al Parlamentului. Spînu a menționat că Guvernul a cărui membru este are toată susținerea, însă a evitat să spună dacă vor fi făcute anumite schimbări în rândul miniștrilor. În luna noiembrie din 2021, […] Articolul Spînu, despre posibile remanieri din Guvern: Executivul are mandatul de încredere al Parlamentului apare prima dată în Bani.md.