Tariful la gaz ar putea crește până la 14,7 lei; Andrei Spânu: „Este un calcul extrem de preliminar”

David Sassoli, președintele Parlamentului European, a murit marți dimineață într-un spital din Italia David Sassoli, președintele Parlamentului European, a murit marți dimineață la ora 02:15, ora României, în Italia, a declarat purtătorul de cuvânt al acestuia. Avea 65 de ani. Acesta era spitalizat în Italia din 26 decembrie, din cauza unor complicaţii „grave” cauzate de o disfuncție a sistemului imunitar. The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano(...