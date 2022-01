„Ma jucam si iaca asa din joaca am luat si am aprins acolo la tata”, declaratiile minorului care a dat foc, impreuna cu alti doi baieti, locuintei in care se afla tatal sau - VIDEO

„Ma jucam si iaca asa din joaca am luat si am aprins acolo la tata”, declaratiile minorului care a dat foc, impreuna cu alti doi baieti, locuintei in care se afla tatal sau - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md