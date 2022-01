ANSP confirmă prezența variantei Omicron a COVID-19 în Republica Moldova

17:50

Fostul șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin, a fost pus sub învinuire de procurorii anticorupție într-un dosar penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Informația a fost confirmată pentru NM de către Mariana Cherpec, reprezentanta Procuraturii Generale. Cherpec a declarat că fostul șef al SPPS a fost pus sub învinuire … Articolul Fostul șef al SPPS, Iaroslav Martin, a fost pus sub învinuire de procurorii anticorupție într-un dosar penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu apare prima dată în Punctul pe i.