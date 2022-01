Premieră medicală de succes: Transplant de inimă de porc unui om: „Era ultima mea opțiune” (Video)

15:20

„FII CA EA” este proiectul la care am visat de tare mult timp. De la concept, până la realizare a fost cale tare lungă. Aveam în plan ceva, pe drum a ieșit un pic altceva, adevărat însă, că aceste „ceva”-uri au ieșit bine. Am scos din noi ce a fost mai bun, am reușit să […] Articolul Diana Botnaru, autoarea proiectului FII CA EA: „Aveam în plan ceva, pe drum a ieșit un pic altceva, cert este că aceste „ceva”-uri au ieșit bine” (VIDEO) apare prima dată în ea.md.