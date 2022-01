VIDEO / Ostalep: Eu am tot dreptul să cred că ei toți sunt implicați. De ce subiectul Moldovagaz e un fel de tabu pentru guvernare?

Subiectul Moldovagaz e un fel de tabu”. Înainte de alegeri, eu auzeam de la cei care astăzi sunt la putere, că la Moldovagaz sunt scheme, etc. Și este adevărat aceasta.The post VIDEO / Ostalep: Eu am tot dreptul să cred că ei toți sunt implicați. De ce subiectul Moldovagaz e un fel de tabu pentru guvernare? appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres