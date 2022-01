(video) Zero consum de energie pentru instituțiile publice din Feștelița, Ștefan Vodă, datorită proiectelor finanțate de UE

14:15

Crăciunul a trecut, iar încărcătura emoțională pe care ne-au oferit-o sărbătorile, probabil o să ne poarte încă un an înainte. Din fericire, sărbătorile de iarnă nu sunt despre ceea ce punem pe masă, ci despre ceea ce punem în suflet. Mulți dintre noi am revăzut oamenii dragi, am îmbrățișat buneii, am râs lângă prieteni, am savurat magia din jur și ne-am reconfirmat faptul că adevăratele comori nu țin de lucruri materiale. Acest lucru îl transmit și fotografiile realizate de Lucia Lupu, pentru un proiect la inițiativa Moldova Travel. Articolul (foto) O invitație la sentimente prin intermediul unor fotografii comori apare prima dată în #diez.