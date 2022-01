Un adolescent de 17 ani ar fi fost omorât de cel mai bun prieten. Cei doi erau îndrăgostiți de aceeași fată

09:40

Filmele „Power of the Dog" și „West Side Story" sunt marile câștigătoare ale Globurilor de Aur. Primele premii importante ale anului au fost acordate anul acesta în cadrul unei ceremonii restrânse, fără transmisie live şi fără covor roşu. Câștigătorii au fost anunţați online. „The Power of the Dog" – „În ghearele câinilor", westernul regizat de …