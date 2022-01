695 cazuri de COVID-19, raportate în ultimele 24 de ore

09:10

Ministerul chinez al Sporturilor a interzis tatuajele pentru jucătorii echipei naționale de fotbal și le-a cerut celor care au deja să le „îndepărteze", relatează Reuters. Puterea comunistă din China vrea astfel să pună capăt tendințelor considerate vulgare. De la muzică la jocuri online, China a încercat în ultimele luni să...