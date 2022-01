Tarifele pe Valea Prahovei au scăzut cu 40% după sărbătorile de iarnă. Ce prețuri afișează hotelurile

20:10

Eric Adams, primarul oraşului New York, a reconfirmat că îşi va încasa primele trei salarii sub formă de bitcoin, în contextul în care mandatul acestuia a debutat la începutul acestui an, potrivit CryptoGlobe. Într-un interviu cu CNBC, edilul a discutat despre preţul celei mai cunoscute criptomonede şi despre promsiunea făcută în campanie prin care se […] Articolul Eric Adams, noul primar al New York-ului, îşi va încasa primele trei salarii în bitcoin apare prima dată în Bani.md.