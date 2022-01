Globurile de AUR 2022 – cea mai restrânsă ceremonie din istorie. Lista câștigătorilor (Video)

10:30

Meghan Markle a câștigat procesul împotriva publicației Mail on Sunday, deținută de Daily Mail. Ducesa de Sussex va primi despăgubiri de 1 liră sterlină de la Associated Newspapers Limited (ANL), după ce s-a stabilit că publicația menționată i-a încălcat dreptul viața privată, menționează BBC. Procesul a fost intentat după ce Mail on Sunday a publicat […]