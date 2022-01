Feroviarii își primesc cu regularitate salariul, dar CFM mai are unele restanțe

15:10

Cooperativa de Construcție a Locuințelor nr. 318 or­ganizează o licitație cu strigare în vederea vânzării bu­nurilor imobile (încăperi auxiliare) cu numerele cadas­trale 0121105736.02.145 (et. 10, suprafața 9,3 mp), 0121105736.02.146 (et. 10, suprafața de 45,6 mp), 0121105736.02.147 (et. 10, suprafața 45,6 mp), 0121105736.02.148 (et. 10, suprafața 7,8 mp), 0121105736.02.149 (subsol, suprafața 46 mp), situate în mun. […]