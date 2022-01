Republica Moldova a actualizat lista statelor cu risc epidemiologic sporit

14:00

Fostul ministru de externe de la București, Cristian Diaconescu, spune că regiunea Mării Negre va fi „testată" în următorii ani de Federaţia Rusă în încercarea lui Vladimir Putin de a redefini relaţia Moscovei cu NATO, iar România, dacă vrea să conteze, ar trebui să se implice mai mult decât simpla exprimare diplomatică a „preocupării" faţă de comportamentul Rusiei. [caption id="attachment_40844" align="aligncenter" width="600"] Cristian Diaconescu[/caption] În opinia lui Cristian Diaconescu, exprimată într-o intervenţie la Digi24, Rusia nu a renunţat la planurile mai vechi de a controla Gurile Dunării, pentru că tot ceea ce face în ultimii ani are legătură cu bazinul Mării Negre şi de aceea, atenţia ar trebui îndreptată către această regiune, inclusiv către Republica Moldova. Potrivit fostului şef al diplomaţiei de la Bucureşti, visul care i se atribuie lui Vladimir Putin de a dori o refacere sub o formă sau alta a Uniunii Sovietice este un „joc în desfăşurare", dar cât de plauzibil este un astfel de scenariu depinde de foarte mulţi factori. „Trăim într-o lume intercondiţionată. De la energie până la controlul armamentului nuclear sau convenţional sunt o serie de aranjamente care se încheie, unele dintre ele se destramă, unele dintre ele, care există, se încalcă. Din punctul de vedere al României, din această regiune - atât de tensionată, care va fi testată în următorii cinci-şase ani - noi nu vom putea pleca, pentru că aici ne-a pus Dumnezeu. Or, din această perspectivă, aş fi foarte atent la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova şi mai ales la gurile Dunării atunci când este vorba despre un pas în plus în ceea ce priveşte Federaţia Rusă şi testarea solidarităţii Alianţei Nord-Atlantice", subliniază Cristian Diaconescu. În plus, atrage atenţia diplomatul, angajamentele NATO sunt mai ferme în zona de nord a flancului estic, acolo NATO „are glonţul pe ţeavă", în timp ce pentru regiunea noastră, poziţia Alianţei este mai flexibilă, viteza de reacţie urmând să fie adaptată. Tocmai de aceea, crede Cristian Diaconescu, ar fi nevoie să creăm un proiect regional propriu de apărare. În acest context, fostul ministru de externe a criticat declaraţiile venite de la Sofia, unde ministrul apărării a apreciat că Bulgaria nu este ameninţată şi, deci, n-ar fi nevoie de o prezenţă a trupelor NATO.