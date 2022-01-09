Ориентировщики подвели итоги 2021 года
Новости Приднестровья, 9 ianuarie 2022 19:00
Сильнейшими признаны 4 спортсмена
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Сильнейшими признаны 4 спортсмена
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1992-2021, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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За минувшие сутки выздоровели 176 человек, от последствий опасной инфекции умерли четверо
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Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 13 м/с
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12:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
10:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
18 decembrie 2021
19:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
13 decembrie 2021
11:10
Отмечалось, что сейчас COVID-19 болеют свыше 2,5 тысяч приднестровцев, тяжело переносят коронавирус 328 человек
11 decembrie 2021
11:50
Александр Брод намерен обратиться в Комитет по правам человека ООН из-за запрета на въезд в Молдову # Новости Приднестровья
Российский правозащитник считает, что подобными действиями Молдова портит свой международный имидж и дополнительно привлекает внимание к выборам в Приднестровье
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