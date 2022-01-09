China, Franța, Rusia, Marea Britanie și SUA, declarație comună pentru prevenirea războiului nuclear

Infotag, 9 ianuarie 2022 19:00

China, Franța, Rusia, Marea Britanie și SUA, declarație comună pentru prevenirea războiului nuclear

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